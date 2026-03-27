Nonostante una prima parte di stagione drammatica per la Fiorentina, adesso il lavoro di Paolo Vanoli sta avendo i suoi frutti. Prendendo alla mano la classifica dell'anno solare, la formazione gigliata è una squadra da Europa. Ottava in classifica a quota 20 punti, soltanto due in meno della Juventus e uno della Roma. Se prendiamo in considerazione invece soltanto il girone di ritorno, sono 16 i punti raccolti dai gigliati. Per la cronaca: 11 in più di Cremonese e Verona, 9 più del Pisa, 6 più di Torino e Lecce, 5 più del Cagliari.
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La Nazione
Nazione: “Fiorentina in forte crescita. Seconda in Europa per media punti”
Archiviata la prima parte di stagione la Fiorentina sta rosicchiando punti in ottica salvezza
La Nazione riporta un dato significato ripreso dal portale Transfermarkt. Si tratta di una graduatoria in merito all'aumento della media punti a partita rispetto a quanto fatto nella prima parte della stagione: la Fiorentina è seconda in tutta Europa. Nel 2026 la squadra di Vanoli ha ottenuto un progresso di 1.01 punti, dietro solo al Mainz. La strada è quella giusta, ma è vietato abbassare la guardia.
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