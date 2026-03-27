Nazione: “Fiorentina in forte crescita. Seconda in Europa per media punti”

Nonostante una prima parte di stagione drammatica per la Fiorentina, adesso il lavoro di Paolo Vanoli sta avendo i suoi frutti. Prendendo alla mano la classifica dell'anno solare, la formazione gigliata è una squadra da Europa. Ottava in classifica a quota 20 punti, soltanto due in meno della Juventus e uno della Roma. Se prendiamo in considerazione invece soltanto il girone di ritorno, sono 16 i punti raccolti dai gigliati. Per la cronaca: 11 in più di Cremonese e Verona, 9 più del Pisa, 6 più di Torino e Lecce, 5 più del Cagliari.