Nazione su Vanoli: “Futuro incerto. La società osserva e valuta le alternative”

Fabio Paratici ha già una visione futura e in questi giorni si sta occupando di alcune questioni legate alla Fiorentina che verrà. Tra i temi trattati c'è la questione legata ai prestiti. Il riscatto di Brescianini, Rugani e Fabbian è legato alla permanenza in A, mentre per Harrison e Solomon esiste un diritto di acquisto. La Fiorentina sarebbe intenzionata a un investimento deciso per l'israeliano. Per l'ex Leed la situazione invece è più incerta.