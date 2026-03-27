Fabio Paratici ha già una visione futura e in questi giorni si sta occupando di alcune questioni legate alla Fiorentina che verrà. Tra i temi trattati c'è la questione legata ai prestiti. Il riscatto di Brescianini, Rugani e Fabbian è legato alla permanenza in A, mentre per Harrison e Solomon esiste un diritto di acquisto. La Fiorentina sarebbe intenzionata a un investimento deciso per l'israeliano. Per l'ex Leed la situazione invece è più incerta.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Vanoli: “Futuro incerto. La società osserva e valuta le alternative”
La Nazione
Nazione su Vanoli: “Futuro incerto. La società osserva e valuta le alternative”
Fabio Paratici è a lavoro per affrontare alcune questioni legate al futuro della Fiorentina
Dall'altra parte il tema allenatore. Il futuro di Vanoli non è ancora scritto: esiste un'opzione di rinnovo a favore del club ma ogni decisione sarà rimandata. Nel frattempo la dirigenza osserva e valuta alternative, senza però prendere una direzione definitiva. Lo scrive La Nazione.
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