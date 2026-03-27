Rinnovi, Nazione: “Incontro con agenti di Dodò e Fortini. La posizione del club”

La Nazione definisce i giorni vissuti in questo momento da Fabio Paratici "i giorni del falco", un volatiche che vola ad alta quota fino ad individuare la preda e piombare su di essa. Nonostante il mercato sia ancora lontano, il ds viola è già a lavoro. E la sosta è il momento perfetto per studiare un profilo utile alla costruzione della Fiorentina futura. (LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA)