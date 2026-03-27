La Nazione definisce i giorni vissuti in questo momento da Fabio Paratici "i giorni del falco", un volatiche che vola ad alta quota fino ad individuare la preda e piombare su di essa. Nonostante il mercato sia ancora lontano, il ds viola è già a lavoro. E la sosta è il momento perfetto per studiare un profilo utile alla costruzione della Fiorentina futura. (LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA)
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VIOLA NEWS news viola stampa Rinnovi, Nazione: “Incontro con agenti di Dodò e Fortini. La posizione del club”
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Rinnovi, Nazione: “Incontro con agenti di Dodò e Fortini. La posizione del club”
La Nazione sui rinnovi di Dodò e Fortini
Il tutto dipenderà dall'esito della stagione e dalla categoria che la Fiorentina giocherà il prossimo anno. La permanenza in Serie A renderebbe meno drastico il processo di rinnovamento, mentre l'eventuale retrocessione aprirebbe scenari completamente diversi, imponendo una rivoluzione profonda sia dal punto di vista tecnico che economico.
In questo contesto Paratici si è mosso per i rinnovi: nei prossimi giorni sono attesi contatti con gli agenti di Dodò e Fortini, entrambi in scadenza nel 2027 sono una risorsa che la società non vuole disperdere.
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