Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Polverosi sta con Vanoli: “Ha tenuto testa a una squadra con 40 punti in più”
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Polverosi sta con Vanoli: “Ha tenuto testa a una squadra con 40 punti in più”
Le parole della firma del Corriere dello Sport
I cambi di Vanoli? Ognuno può pensarela come vuole. ma a parte gli ultimi 5' la Fiorentina ha retto bene, questo è un elemento di novità. Per la prima volta in stagione la squadra ha tenuto testa ad un avversario che ha 40 punti in più. Questo è l'elemento da tenere in considerazione maggiormente. Vanoli ha azzeccato la formazione, però ci soffermiamo di più sui cambi negli ultimissimi minuti. In alcune partite diventa evidente l'errore, stavolta, francamente, ci ho riflettuto ma non c'è evidenza di errori fatti dal tecnico sotto questo punto di vista. La Fiorentina ha corso, costruito, giocato di più dell'Inter.
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