Giampaolo Marchini è intervenuto in A Pranzo con Il Pentasport su radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Gudmundsson oggi dietro a Solomon. L’israeliano serve come l’aria”
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Marchini: “Gudmundsson oggi dietro a Solomon. L’israeliano serve come l’aria”
Le parole del giornalista a proposito degli attaccanti viola
Effetto Paratici? Direi più che c'è l'effetto della preparazione fisica. Lo abbiamo visto bene con l'Inter. La Fiorentina ha tenuto il ritmo per tutta la gara, questo non è un aspetto secondario. Ho il sospetto che molte delle difficoltà dell'inizio siano nate da una preparazione insufficiente sotto questo punto di vista. Gudmundsson? Con Solomon che rientra rischia di ripartire dalla panchina, soprattutto se Solomon tornerà quello pre infortunio. L'israeliano salta l'uomo e calcia, serve come l'aria in questo momento. Ad ora l'ex Villarreal è il titolare. Ma io a Gudmundsson rinuncerei a fatica, anche in prospettiva.
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