Buso vota Kean: “Indiscutibile. La Fiorentina non gioca meglio con Piccoli”

Kean è senza dubbio l’attaccante più forte a disposizione di Vanoli, e non a caso è anche il centravanti titolare della Nazionale. Si possono criticare certi aspetti del suo carattere, perché in campo a volte è anarchico e tende a essere individualista, ma resta un grande attaccante. Mettere in discussione un giocatore di questo livello non ha senso, anche perché basta guardare le altre squadre di Serie A per rendersi conto che profili così sono rari. Il paragone con la Nazionale regge fino a un certo punto, visto che quest’anno la Fiorentina ha avuto difficoltà nel costruire gioco e nel servirlo adeguatamente. Non sono mai stato un estimatore di Palladino, però va riconosciuto che aveva capito come valorizzare Kean e sfruttarne al meglio le qualità. L’idea che con Piccoli la Fiorentina giochi meglio, onestamente, non mi convince. Non ho visto un grande miglioramento con l’ex Cagliari in campo, anzi nella miglior gara stagionale contro l’Inter Kean ha offerto un’ottima prestazione. Piccoli è un elemento valido, ma le gerarchie esistono e vanno rispettate”.