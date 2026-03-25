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Sandrelli: “Hanno fallito sia Pioli che Vanoli. Ma la squadra sta guarendo”

Sandrelli: “Hanno fallito sia Pioli che Vanoli. Ma la squadra sta guarendo” - immagine 1
le parole del giornalista a proposito della panchina gigliata
Redazione VN

Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato così a prposito del momento della Fiorentina:

Sia Pioli che Vanoli hanno fallito, il primo in partenza. Vanoli ci ha messo 10 partite per cambiare qualcosa. Il suo problema è l'incertezza, cambia e ricambia senza sosta. E in alcune situazioni è dura difenderlo. Perché ha cambiato Kean con Piccoli nel finale di gara con l'Inter? Secondo me la squadra è sulla via della guarigione. C'era un baco, anche se non so quale fosse. C'è voluto tanto per smaltire il virus, e oggi la squadra pare stare in piedi. Questo dà speranza per il futuro

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