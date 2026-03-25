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Graziani: “Kean in campo anche con 38 di febbre. Gud ai titoli di coda”

Ciccio Graziani
Il Campione del Mondo senza troppi peli sulla lingua
Redazione VN

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

Lo dicevo già tempo fa: Kean non lo toglierei mai, nemmeno con 38 di febbre. In questo momento è uno dei pochi davvero in grado di spostare gli equilibri, quindi, a meno che non sia lui a chiedere il cambio, deve restare sempre in campo. Con tutto il rispetto, Piccoli difficilmente potrà avere lo stesso impatto. Gli manca ancora un po’ di cattiveria e lo vedo acerbo sia nei movimenti che sotto porta, mentre Kean è il nostro riferimento offensivo. Se l’obiettivo è recuperare Comuzzo, bisognerebbe dargli spazio accanto a Ranieri. Pongracic può anche accomodarsi in panchina ogni tanto. Comuzzo è un giocatore di valore, forse sta attraversando un momento complicato dal punto di vista mentale, ma resta uno affidabile. Gli errori fanno parte del gioco, io continuo ad avere grande fiducia in lui. Gudmundsson? Ho l’impressione che la sua esperienza a Firenze sia ormai agli sgoccioli. Non c’è confronto con Solomon

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