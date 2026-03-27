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Corriere dello Sport

CorSport: “Ecco perché lo scorso anno nessuno si è fatto avanti per Dodò”

Dodo
Il Corriere dello Sport su Dodò
Redazione VN

Dodò sta vivendo un periodo di crescita, così come tutta la Fiorentina. Il brasiliano rappresenta una costante nel gioco di Paolo Vanoli, che può contare su un giocatore che è molto evoluto difensivamente. Eppure i numeri rimangono poveri: contro la Cremonese ha segnato un gol da Puskas, ma è appena il suo secondo in 106 presenze in Serie A, in tutto, da quando è a Firenze, siamo a 153 gettoni, 3 reti e 13 assist.

Questi dati dimostrano perché, la passata stagione, nessuno si sia fatto avanti quando la Fiorentina era disposta a venderlo per 30 milioni di euro. Dodò rimane in ogni caso un giocatore che - Solomon a parte - riesce a strappare palla al piede in una squadra che va a spesso sotto ritmo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

 

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