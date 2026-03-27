Dodò sta vivendo un periodo di crescita, così come tutta la Fiorentina. Il brasiliano rappresenta una costante nel gioco di Paolo Vanoli, che può contare su un giocatore che è molto evoluto difensivamente. Eppure i numeri rimangono poveri: contro la Cremonese ha segnato un gol da Puskas, ma è appena il suo secondo in 106 presenze in Serie A, in tutto, da quando è a Firenze, siamo a 153 gettoni, 3 reti e 13 assist.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ecco perché lo scorso anno nessuno si è fatto avanti per Dodò”
Corriere dello Sport
CorSport: “Ecco perché lo scorso anno nessuno si è fatto avanti per Dodò”
Il Corriere dello Sport su Dodò
Questi dati dimostrano perché, la passata stagione, nessuno si sia fatto avanti quando la Fiorentina era disposta a venderlo per 30 milioni di euro. Dodò rimane in ogni caso un giocatore che - Solomon a parte - riesce a strappare palla al piede in una squadra che va a spesso sotto ritmo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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