CorSport: “Ecco perché lo scorso anno nessuno si è fatto avanti per Dodò”

Dodò sta vivendo un periodo di crescita, così come tutta la Fiorentina. Il brasiliano rappresenta una costante nel gioco di Paolo Vanoli, che può contare su un giocatore che è molto evoluto difensivamente. Eppure i numeri rimangono poveri: contro la Cremonese ha segnato un gol da Puskas, ma è appena il suo secondo in 106 presenze in Serie A, in tutto, da quando è a Firenze, siamo a 153 gettoni, 3 reti e 13 assist.