Oggi la Fiorentina ha aperto le porte del Viola Park per un allenamento al quale potranno assistere i tifosi viola. La scelta, come fa sapere la Fiorentina stessa, è stata voluta da Vanoli e dalla società di comune accordo.
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Fiorentina, oggi allenamento a porte aperte: il perché della scelta
Ecco il motivo dell'allenamento a porte aperte
La volontà è quella di compattare l'ambiente in un momento delicato della stagione in cui la Fiorentina lotta per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e si gioca il passaggio del turno in Conference League contro il Crystal Palace. Per seguire l'allenamento della squadra clicca a questo link.
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