Kean decisivo per l’Italia: ecco come ha segnato l’attaccante della Fiorentina

Come è nata e come si è sviluppata la rete di Moise Kean contro l'Irlanda del Nord

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 22:49)

Serata da protagonista per Moise Kean, che illumina la notte azzurra e regala all’Italia un passo decisivo verso la finale dei playoff Mondiali. Al Gewiss Stadium di Bergamo, nella semifinale contro l’Irlanda del Nord, l’attaccante della Fiorentina firma il gol del 2-0 all’80’.

L’azione è da vero centravanti: Sandro Tonali, in caduta, riesce a tenere vivo un pallone che piove in area. Kean lo controlla nella zona destra, si crea lo spazio con una sterzata sul sinistro e calcia a giro verso il palo opposto. Il tiro è preciso e potente: palo e rete, con il portiere battuto.

Un gol pesantissimo, non solo per il risultato ma per il momento della partita, che indirizza la sfida e avvicina l’Italia alla finale dei playoff per il Mondiale. L’esultanza è liberatoria, condivisa con compagni e pubblico: un segnale forte anche per la Fiorentina, che ritrova un Kean protagonista sul palcoscenico internazionale.