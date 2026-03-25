La Fiorentina ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei Quarti di Finale di UEFA Europa Conference League, in programma giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi. Una partita di grande importanza per il cammino europeo dei viola, che potranno contare sulla spinta del pubblico di casa in una notte che si preannuncia carica di tensione ed entusiasmo. La società ha predisposto diverse fasi di vendita per consentire a tutte le categorie di tifosi di accedere all’acquisto dei tagliandi.
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Fiorentina-Crystal Palace, ecco i biglietti: tutte le fasi di vendita
Le fasi di vendita—
La vendita dei biglietti sarà suddivisa in quattro fasi: la Fase 1, dalle ore 12:00 del 26 marzo alle 11:59 del 30 marzo 2026, sarà riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e ai titolari di Curva Double Pass con prelazione sul posto, oltre agli abbonati Serie A 25/26 senza prelazione; la Fase 2, dalle ore 12:00 del 30 marzo alle 09:59 del 10 aprile, manterrà le stesse tariffe della fase precedente ma senza prelazione sul posto, segnando anche l’inizio della vendita libera; la Fase 3, dalle ore 10:00 del 10 aprile alle 08:59 del 16 aprile, vedrà la fine delle tariffe di prelazione abbonati e la prosecuzione della vendita libera con prezzi intero, Under 25 e Under 14; infine, nella Fase 4, prevista nel giorno gara, saranno attive le tariffe matchday.
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