Fiorentina-Crystal Palace, ecco i biglietti: tutte le fasi di vendita

Le fasi di vendita

La vendita dei biglietti sarà suddivisa in quattro fasi: la Fase 1, dalle ore 12:00 del 26 marzo alle 11:59 del 30 marzo 2026, sarà riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e ai titolari di Curva Double Pass con prelazione sul posto, oltre agli abbonati Serie A 25/26 senza prelazione; la Fase 2, dalle ore 12:00 del 30 marzo alle 09:59 del 10 aprile, manterrà le stesse tariffe della fase precedente ma senza prelazione sul posto, segnando anche l’inizio della vendita libera; la Fase 3, dalle ore 10:00 del 10 aprile alle 08:59 del 16 aprile, vedrà la fine delle tariffe di prelazione abbonati e la prosecuzione della vendita libera con prezzi intero, Under 25 e Under 14; infine, nella Fase 4, prevista nel giorno gara, saranno attive le tariffe matchday.