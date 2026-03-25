Il procuratore di Paolo Vanoli Andrea D'Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Amore News dove ha parlato del suo momento alla guida della Fiorentina:
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Vanoli, parla l’agente: “La salvezza è la logica conseguenza del suo lavoro”
Le parole del procuratore Andrea D'Amico
Si è ambientato bene perché ha fatto la cosa più difficile nel calcio: ha dato identità in poco tempo. La Fiorentina oggi è una squadra riconoscibile, che sa cosa fare con e senza palla. La salvezza tranquilla? Direi che ormai è più di un obiettivo: è una conseguenza naturale dell’importante lavoro fatto. Quando passi da una squadra che aveva paura a una squadra che ha coraggio, il salto è quello. All’8 di novembre la Fiorentina aveva 4 punti dopo 10 partite ed era in blackout mentale e fisico. Bisogna ricostruire velocemente il percorso sportivo e mentale del gruppo. Ora ha 29 punti, che avrebbero potuto anche essere di più, con pieno merito. Sulla Conference League: quando arrivi a questo punto sì, può ambire a vincerla. È una squadra che ha trovato equilibrio, e nelle coppe l’equilibrio vale quanto il talento. E poi c’è un tema mentale: chi arriva ai quarti non lo fa per caso. E a quel punto non giochi più per partecipare. Giochi per vincere. E Vanoli ha una tradizione vincente nelle coppe, sia come giocatore che come allenatore dello Spartak Mosca. Destino ha voluto che vincesse con la squadra russa la coppa nazionale proprio nello stesso stadio in cui lui stesso vinse la coppa UEFA col Parma segnando il secondo gol di quel 3-0 contro il Marsiglia
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