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Fiorentina-Inter, i numeri del Franchi: superata quota 22mila

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Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Inter
Redazione VN

Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Inter. La partita di cartello della settimana ha fatto registrare al Franchi 22.335 tagliandi emessi, con un incasso lordo di € 807.098,00. Un dato che conferma non solo l'importanza della partita ma anche il sostegno del tifo alla squadra viola in questo momento delicato della stagione

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