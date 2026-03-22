Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Inter. La partita di cartello della settimana ha fatto registrare al Franchi 22.335 tagliandi emessi, con un incasso lordo di € 807.098,00. Un dato che conferma non solo l'importanza della partita ma anche il sostegno del tifo alla squadra viola in questo momento delicato della stagione
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Fiorentina-Inter, i numeri del Franchi: superata quota 22mila
Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Inter
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