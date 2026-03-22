Assenza pesante in casa Fiorentina: Rolando Mandragora non prenderà parte al match di stasera, ore 20.45, contro l'Inter. Il giocatore, infatti, secondo quanto appreso da Violanews, non sarà disponibile per il match di questa sera a causa di un infortunio al polpaccio che lo terrà in tribuna.
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Mandragora out: il centrocampista salta Fiorentina-Inter. Il motivo
Il centrocampista viola è costretto a dare forfait stasera contro l'Inter.
La Fiorentina fa sapere che si tratta di un'esclusione a titolo precauzionale: stante la sosta, quindi, Mandragora dovrebbe tornare disponibile per la gara in casa del Verona al rientro dopo gli impegni della Nazionale.
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