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Mandragora out: il centrocampista salta Fiorentina-Inter. Il motivo

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Il centrocampista viola è costretto a dare forfait stasera contro l'Inter.
Redazione VN

Assenza pesante in casa Fiorentina: Rolando Mandragora non prenderà parte al match di stasera, ore 20.45, contro l'Inter. Il giocatore, infatti, secondo quanto appreso da Violanews, non sarà disponibile per il match di questa sera a causa di un infortunio al polpaccio che lo terrà in tribuna. 

La Fiorentina fa sapere che si tratta di un'esclusione a titolo precauzionale: stante la sosta, quindi, Mandragora dovrebbe tornare disponibile per la gara in casa del Verona al rientro dopo gli impegni della Nazionale.

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