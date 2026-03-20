Uscite le date anche della 32ª, 33ª e 34ª giornata di Serie A. La Fiorentina, che ora affronterà l'Inter domenica sera prima della sosta nazionali, tornerà in campo il 4 aprile contro il Verona alle ore 18:00, poi appuntamento ai quarti di finale d'andata in Conference League contro il Crystal Palace, a Londra. Successivamente, i viola ospiteranno in casa la Lazio di Maurizio Sarri lunedì 13 aprile, alle ore 20:45, poi il giovedì ci sarà il ritorno della competizione europea, sempre al Franchi. Alla 33ª giornata ecco la trasferta con il Lecce, che potrebbe rivelarsi un'altra sfida fondamentale per la squadra di Vanoli, vista la classifica attuale, sempre di lunedì (20 aprile) alle 20:45. Il 26 aprile (domenica), poi, il 34° turno di campionato contro il Sassuolo, a Firenze, alle 12:30.
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Serie A, date e orari dalla 32ª alla 34ª giornata: quando giocherà la Fiorentina
Uscito il calendario delle giornate di Serie A dalla 32ª alla 34ª: la Fiorentina affronterà Lazio, Lecce e poi il Sassuolo
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