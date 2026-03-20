Fiorentina-Inter: settore ospiti chiuso. Il tifo nerazzurro carica la squadra a Rho

Domenica il "Franchi" vivrà una serata dal sapore particolare. Se in campo la sfida tra Fiorentina e Inter promette scintille, con i settori del tifo viola che viaggiano verso il tutto esaurito, non sarà lo stesso per la parte ospite. Infatti il settore dedicato ai tifosi nerazzurri dell'impianto fiorentino resterà desolatamente vuoto , conseguenza diretta della decisione del Giudice Sportivo dopo il petardo lanciato contro Emil Audero durante la trasferta di Cremona.

Il cuore pulsante del tifo interista, il Secondo Anello Verde, ha però deciso di non far mancare il proprio calore alla squadra di Chivu, nonostante il divieto di trasferta. Attraverso un comunicato social, il "popolo nerazzurro" è stato chiamato a raccolta per domani, sabato 21 marzo: l'appuntamento è fissato alle 15:30 presso la stazione di Rho-Fiera, punto di partenza della squadra verso la Toscana.