Incredibile in casa Sassuolo: un focolaio di pertosse complica la sfida alla Juventus

In un calcio fatto di GPS, diete millimetriche e algoritmi, a volte torna a bussare la storia. Il Sassuolo si scopre improvvisamente fragile davanti alla pertosse: un caso confermato e altri cinque compagni con sintomi "compatibili". Un focolaio isolato, protocolli attivati e profilassi per tutti, ma la sensazione è quella di un ritorno al passato, tra sedativi per la tosse e antibiotici. La chiamano "tosse canina", colpisce di solito i bambini, ma stavolta ha deciso di sfidare gli atleti di Fabio Grosso. Una rinite, un po' di febbre e quegli attacchi di tosse che tolgono il fiato.