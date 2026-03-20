In un calcio fatto di GPS, diete millimetriche e algoritmi, a volte torna a bussare la storia. Il Sassuolo si scopre improvvisamente fragile davanti alla pertosse: un caso confermato e altri cinque compagni con sintomi "compatibili". Un focolaio isolato, protocolli attivati e profilassi per tutti, ma la sensazione è quella di un ritorno al passato, tra sedativi per la tosse e antibiotici. La chiamano "tosse canina", colpisce di solito i bambini, ma stavolta ha deciso di sfidare gli atleti di Fabio Grosso. Una rinite, un po' di febbre e quegli attacchi di tosse che tolgono il fiato.
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Incredibile in casa Sassuolo: un focolaio di pertosse complica la sfida alla Juventus
Emergenza medica insolita per il Sassuolo: sei giocatori colpiti da pertosse alla vigilia del match con la Juventus
Nonostante l'emergenza sanitaria interna, domani sera al Mapei Stadium, Sassuolo-Juventus si giocherà regolarmente. Fabio Grosso non cerca scuse, anche se ammette una settimana surreale: "Abbiamo rimodellato i piani giorno dopo giorno". Tra un colpo di tosse e un cambio di formazione forzato, il Sassuolo cercherà di trasformare questa "complicazione" in un'opportunità.
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