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Incredibile in casa Sassuolo: un focolaio di pertosse complica la sfida alla Juventus

Incredibile in casa Sassuolo: un focolaio di pertosse complica la sfida alla Juventus - immagine 1
Emergenza medica insolita per il Sassuolo: sei giocatori colpiti da pertosse alla vigilia del match con la Juventus
Redazione VN

In un calcio fatto di GPS, diete millimetriche e algoritmi, a volte torna a bussare la storia. Il Sassuolo si scopre improvvisamente fragile davanti alla pertosse: un caso confermato e altri cinque compagni con sintomi "compatibili". Un focolaio isolato, protocolli attivati e profilassi per tutti, ma la sensazione è quella di un ritorno al passato, tra sedativi per la tosse e antibiotici. La chiamano "tosse canina", colpisce di solito i bambini, ma stavolta ha deciso di sfidare gli atleti di Fabio Grosso. Una rinite, un po' di febbre e quegli attacchi di tosse che tolgono il fiato.

Nonostante l'emergenza sanitaria interna, domani sera al Mapei Stadium, Sassuolo-Juventus si giocherà regolarmente. Fabio Grosso non cerca scuse, anche se ammette una settimana surreale: "Abbiamo rimodellato i piani giorno dopo giorno". Tra un colpo di tosse e un cambio di formazione forzato, il Sassuolo cercherà di trasformare questa "complicazione" in un'opportunità.

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