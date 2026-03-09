Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Carnevali: “Grosso può ambire ad un grande club. Fa la differenza”

altre news

Carnevali: “Grosso può ambire ad un grande club. Fa la differenza”

Carnevali: “Grosso può ambire ad un grande club. Fa la differenza” - immagine 1
Fabio Grosso è una delle rivelazioni di quest'anno. Anche la Fiorentina lo segue
Redazione VN

Fabio Grosso si sta mettendo in luce con un'ottima annata a Sassuolo. I neroverdi stanno esprimendo un bel calcio, ed il nome del proprio tecnico è stato accostato anche alla Fiorentina. Il dg Carnevali a Dazn ha elogiato proprio Grosso:

" E’ una persona che fa la differenza, prima ancora che con l’allenatore. Ha instaurato un rapporto ottimo col gruppo, è capace di trasmettere motivazioni e questo incide tanto. Secondo me sta crescendo di giorno in giorno e ha tutte le possibilità per ambire a un grande club"

Leggi anche
Da Cremona: “Nicola resiste, ci sarà anche contro la Fiorentina”
Sarri, altra polemica: “Mandas? Completamente contrario alla sua cessione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA