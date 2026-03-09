La Lazio deve fare i conti con una rosa corta, e con qualche infortunio di troppo. Maurizio Sarri ha perso Ivan Provedel, dovendo schierare il secondo Motta. Una scelta obbligata, che il tecnico della Lazio non ha digerito. Le sue dichiarazioni a Dazn:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sarri, altra polemica: “Mandas? Completamente contrario alla sua cessione”
altre news
Sarri, altra polemica: “Mandas? Completamente contrario alla sua cessione”
Maurizio Sarri si scaglia nuovamente contro la società. Stavolta il centro della polemica è la cessione di Mandas
"Motta? Più parlo, più lo metto sotto pressione. Il ragazzo si allena normalmente. L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane, ha delle qualità vediamolo in campo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA