Sarri, altra polemica: “Mandas? Completamente contrario alla sua cessione”

Maurizio Sarri si scaglia nuovamente contro la società. Stavolta il centro della polemica è la cessione di Mandas

La Lazio deve fare i conti con una rosa corta, e con qualche infortunio di troppo. Maurizio Sarri ha perso Ivan Provedel, dovendo schierare il secondo Motta. Una scelta obbligata, che il tecnico della Lazio non ha digerito. Le sue dichiarazioni a Dazn: