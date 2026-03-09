Da Cremona: “Nicola resiste, ci sarà anche contro la Fiorentina”

Viola News
La Cremonese ha deciso, Nicola resta in panchina. Contro la Fiorentina dovrebbe esserci lui
Dopo l'ottimo inizio la Cremonese si è fatta risucchiare nella lotta salvezza, perdendo anche lo scontro decisivo contro il Lecce. Nella prossima sfida i grigiorossi avranno ancora un altro match decisivo, ovvero la Fiorentina. La posizione di Davide Nicola si è fatta sempre più precaria.

Secondo Cremonasport.it però, l'ex Torino dovrebbe essere regolarmente in panchina. La Cremonese non vince dal 7 dicembre, ma non si intravedono ribaltoni a breve, la società mantiene la propria fiducia in Nicola.

