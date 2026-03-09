Dopo l'ottimo inizio la Cremonese si è fatta risucchiare nella lotta salvezza, perdendo anche lo scontro decisivo contro il Lecce. Nella prossima sfida i grigiorossi avranno ancora un altro match decisivo, ovvero la Fiorentina. La posizione di Davide Nicola si è fatta sempre più precaria.
Da Cremona: "Nicola resiste, ci sarà anche contro la Fiorentina"
La Cremonese ha deciso, Nicola resta in panchina. Contro la Fiorentina dovrebbe esserci lui
Secondo Cremonasport.it però, l'ex Torino dovrebbe essere regolarmente in panchina. La Cremonese non vince dal 7 dicembre, ma non si intravedono ribaltoni a breve, la società mantiene la propria fiducia in Nicola.
