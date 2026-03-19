L'Inter rompe il silenzio stampa imposto dopo il pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta, a seguito di alcune decisioni arbitrali che il club nerazzurro ha giudicato discutibili. Cristian Chivu tornerà quindi a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica al Franchi alle 20:45. Il comunicato:
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L’Inter interrompe il silenzio stampa. Chivu parlerà prima della sfida del Franchi
L'Inter interrompe il silenzio stampa adottato dopo il pareggio con l'Atalanta. Chivu parlerà in vista della Fiorentina
Dopo il pareggio contro l'Atalanta a San Siro l'Inter si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45. Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 21 marzo alle 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
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