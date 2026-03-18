Continuano a piombare come macigni le brutte notizie in casa Lazio, nonostante il successo arrivato contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. Infatti, proprio nella gara contro i rossoneri, Maurizio Sarri ha perso per infortunio anche Mattia Zaccagni per lesione muscolare. I tempi di recupero non sono stati specificati, ma stando agli esami ne dovrebbe avere per diverse settimane e dunque potrebbe saltare anche la sfida di ritorno contro la Fiorentina in programma nel weekend del 11/12 aprile. Il report biancoceleste:
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Lazio, Sarri perde un altro top: salterà anche la Fiorentina?
Pessime notizie in casa Lazio, un top si ferma ancora: Maurizio Sarri potrebbe non averlo a disposizione anche per la Fiorentina
Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero.
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