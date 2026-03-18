Lazio, Sarri perde un altro top: salterà anche la Fiorentina?

Continuano a piombare come macigni le brutte notizie in casa Lazio, nonostante il successo arrivato contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. Infatti, proprio nella gara contro i rossoneri, Maurizio Sarri ha perso per infortunio anche Mattia Zaccagni per lesione muscolare. I tempi di recupero non sono stati specificati, ma stando agli esami ne dovrebbe avere per diverse settimane e dunque potrebbe saltare anche la sfida di ritorno contro la Fiorentina in programma nel weekend del 11/12 aprile. Il report biancoceleste: