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Cremonese, scelto il dopo Nicola: il comunicato ufficiale del club

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La Cremonese ha scelto e già ufficializzato il sostituto di Nicola: si tratta di un ritorno, che i viola costrinsero all'esonero tempo fa
Redazione VN

Dopo aver ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, decisiva la pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Fiorentina di lunedì scorso, la Cremonese ha scelto e già ufficializzato il suo sostituto: si tratta di Marco Giampaolo. Di seguito il comunicato:

U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra.  Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro.

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