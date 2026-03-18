Dopo aver ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, decisiva la pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Fiorentina di lunedì scorso, la Cremonese ha scelto e già ufficializzato il suo sostituto: si tratta di Marco Giampaolo. Di seguito il comunicato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cremonese, scelto il dopo Nicola: il comunicato ufficiale del club
altre news
Cremonese, scelto il dopo Nicola: il comunicato ufficiale del club
La Cremonese ha scelto e già ufficializzato il sostituto di Nicola: si tratta di un ritorno, che i viola costrinsero all'esonero tempo fa
U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA