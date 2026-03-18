Fiorentina letale per Nicola: ufficializzato l’esonero. Scelto il sostituto

Nicola è stato esonerato

Redazione VN 18 marzo - 12:56

La Cremonese ha deciso di esonerare l’allenatore Davide Nicola dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la quarta consecutiva in Serie A. La scelta è maturata a causa del momento estremamente negativo della squadra, e al suo posto è pronto Marco Giampaolo.

I grigiorossi stanno attraversando una fase molto difficile, soprattutto nel girone di ritorno, dove hanno raccolto appena due punti grazie ai pareggi contro Genoa e Lecce. L’ultima vittoria risale alla 14ª giornata proprio contro il Lecce, mentre nelle successive quindici partite sono arrivate undici sconfitte e quattro pareggi.

Nel comunicato ufficiale, la società ha annunciato l’esonero ringraziando Nicola e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo a Cremona. Un cambio in panchina che punta a dare una scossa alla squadra per cercare di invertire la rotta nel finale di stagione.