Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Palladino: “Noi in Conference League? Non è una manifestazione inferiore”

altre news

Palladino: “Noi in Conference League? Non è una manifestazione inferiore”

Palladino
Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina
Redazione VN

In conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Atalanta, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha parlato anche dell'attuale classifica in Serie A:

Se finiamo in Conference? E' comunque un traguardo importante, non la considero assolutamente una manifestazione inferiore. Non bisogna dimenticare che l'Atalanta quando sono arrivato era tredicesima, abbiamo fatto una grande rimonta e stiamo lavorando tanto e bene. Noi adesso pensiamo solo ad ottenere dei risultati importanti in campionato, vogliamo essere competitivi in campionato, poi se alla fine sarà Conference League saremo soddisfatti perché è una coppa importante.

Leggi anche
Sky – Cremonese, aria di rivoluzione: un nome in pole per sostituire Nicola
Notte di terrore per il romanista El Aynaoui: rapinato e sequestrato in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA