In conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Atalanta, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha parlato anche dell'attuale classifica in Serie A:
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Palladino: “Noi in Conference League? Non è una manifestazione inferiore”
Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina
Se finiamo in Conference? E' comunque un traguardo importante, non la considero assolutamente una manifestazione inferiore. Non bisogna dimenticare che l'Atalanta quando sono arrivato era tredicesima, abbiamo fatto una grande rimonta e stiamo lavorando tanto e bene. Noi adesso pensiamo solo ad ottenere dei risultati importanti in campionato, vogliamo essere competitivi in campionato, poi se alla fine sarà Conference League saremo soddisfatti perché è una coppa importante.
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