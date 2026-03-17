Notte di terrore per il romanista El Aynaoui: rapinato e sequestrato in casa

Il centrocampista giallorosso è stato aggredito e poi chiuso in una stanza insieme alla sua famiglia. Sottratto il Rolex e altri oggetti di valore

Secondo quanto si legge su gazzetta.it, stanotte intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. Il primo a svegliarsi è stato proprio El Aynaoui che è stato costretto a inginocchiarsi. I rapinatori poi hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva fidanzata. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate.