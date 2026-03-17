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Notte di terrore per il romanista El Aynaoui: rapinato e sequestrato in casa

El Aynaoui
Il centrocampista giallorosso è stato aggredito e poi chiuso in una stanza insieme alla sua famiglia. Sottratto il Rolex e altri oggetti di valore
Redazione VN

Ancora una rapina nelle case dei calciatori (ne sa qualcosa anche Gudmundsson). Stavolta la vittima è Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino della Roma, che ha vissuto una notte di autentico terrore nella sua abitazione a Castel Fusano, a pochi chilometri dal centro sportivo di Trigoria.

Secondo quanto si legge su gazzetta.it, stanotte intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. Il primo a svegliarsi è stato proprio El Aynaoui che è stato costretto a inginocchiarsi. I rapinatori poi hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva fidanzata. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate.

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Sul posto è accorsa la polizia. Proprio in queste ore sta indagando la squadra mobile che in questi mesi ha dovuto fare i conti con molte rapine ai danni dei calciatori di Roma e Lazio.

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