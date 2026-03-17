L'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha commentato così la sconfitta contro la Fiorentina e una situazione che si fa sempre più delicata per la formazione grigiorossa: "In questo momento stanno mancando tante cose, serve fare un profondo esame di coscienza" ha detto in conferenza.
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Bonazzoli: “Per la salvezza non dormo la notte, non dobbiamo mollare”
L'attaccante della Cremonese commenta la sconfitta 4-1 con la Fiorentina: "Dobbiamo farci un esame di coscienza. La Serie A vale la vita"
"Dobbiamo e vogliamo rimanere in questa categoria, questa situazione non deve farci dormire la notte, per noi la salvezza è vita. L'occasione nel primo tempo davanti a De Gea? Non era semplice, ma potevo fare di più, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo continuare a lottare, non dobbiamo mollare" ha detto Bonazzoli.
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