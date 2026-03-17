Sky – Cremonese, aria di rivoluzione: un nome in pole per sostituire Nicola

Le ultime da Cremona sulla situazione inerente la panchina della Cremonese dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Redazione VN 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 19:50)

La corsa salvezza entra nel vivo e coinvolge direttamente anche le rivali della Fiorentina. In casa Cremonese, infatti, si respira aria di possibile rivoluzione dopo il pesante 1-4 incassato allo Zini proprio contro i viola.

La sconfitta ha acceso il dibattito interno al club grigiorosso: nella giornata successiva al match si sono susseguite riunioni tra i dirigenti per valutare il futuro della panchina. La posizione di Davide Nicola è ora in bilico, con la società che riflette sulla possibilità di cambiare guida tecnica in vista delle ultime nove giornate di Serie A.

La situazione di classifica è delicata: la Cremonese è attualmente terz’ultima, quindi in zona retrocessione, a tre punti dal Lecce quart’ultimo. Un margine ancora recuperabile, ma che impone decisioni rapide e, forse, drastiche.

In caso di esonero, il nome in cima alla lista, secondo SkySport, è quello di Marco Giampaolo. L’allenatore conosce già l’ambiente, avendo guidato la Cremonese nella stagione 2014/2015, e rappresenterebbe una soluzione immediata per provare a invertire la rotta.

Giampaolo, inoltre, porta con sé un precedente recente incoraggiante: appena un anno fa, alla guida del Lecce, era subentrato in corsa riuscendo a conquistare la salvezza all’ultima giornata.