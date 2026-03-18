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Gazzetta: “Chivu ritrova un titolarissimo. Ecco come verrà gestito Lautaro”

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Il punto sulla formazione dell'Inter
Redazione VN

Domenica la Fiorentina affronterà un'Inter alle prese con molti acciaccati. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Chivu (squalificato, in panchina andrà Kolarov), dovrà fare a meno di Mikitharyan, ma recupera Hakan Calhanoglu. 

Il turco dovrebbe partire dal primo minuto e guidare il centrocampo dei nerazzurri. Da valutare invece le condizioni di Alessandro Bastoni e di Lautaro Martinez. Il primo, ieri, si è allenato sia in gruppo che da solo.

Mentre l'argentino ha continuato il suo allenamento personalizzato. Chivu non ha nessuna intenzione di rischiarlo, per questo motivo l'attaccante andrà in panchina ma difficilmente lo vedremo in campo nella sfida del Franchi.

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