Inter, due recuperi sicuri per la Fiorentina: un top a forte rischio

Con l'uscita ormai allo scorso turno di Champions League, l'Inter prosegue il suo lavoro in vista della partita al Franchi contro la Fiorentina in programma la prossima domenica sera. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu sorride a metà, perché Alessandro Bastoni ha lavorato per più di metà seduta questa mattina con il resto dei compagni. Un segnale chiaro che lo riporterebbe in campo, o almeno tra i convocati, per la gara con i viola, visto che i problemi alla tibia stanno passando. Tra la giornata di domani e quella di venerdì tornerà ad allenarsi completamente in gruppo.
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Discorso diverso, invece, per l'attaccante Lautaro Martinez, ormai fuori da qualche settimana. L'argentino ha proseguito il suo lavoro personalizzato, motivo per il quale non è del tutto scontato che possa presenziare a Firenze. Nella migliore delle ipotesi potrebbe andare in panchina, anche se l'Inter non ha intenzione di prendersi alcun rischio.
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Prosegue il suo recupero anche Calhanoglu, dopo i progressi mostrati nella giornata di ieri, perché nella giornata di oggi si è messo regolarmente a disposizione del suo allenatore. Sicuramente ai box, invece, Mkhitaryan.
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