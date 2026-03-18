Inter, due recuperi sicuri per la Fiorentina: un top a forte rischio

Con l'uscita ormai allo scorso turno di Champions League, l'Inter prosegue il suo lavoro in vista della partita al Franchi contro la Fiorentina in programma la prossima domenica sera. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu sorride a metà, perché Alessandro Bastoni ha lavorato per più di metà seduta questa mattina con il resto dei compagni. Un segnale chiaro che lo riporterebbe in campo, o almeno tra i convocati, per la gara con i viola, visto che i problemi alla tibia stanno passando. Tra la giornata di domani e quella di venerdì tornerà ad allenarsi completamente in gruppo.