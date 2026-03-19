Giornata triste in casa Como. Il destino del club è cambiato nel 2019, quando la famiglia indonesiana degli Hartono ha deciso di rilevare le quote di maggioranza del club. La scalata è stata rapidissima, ed il Como ora sogna. Uno degli artefici di questo sogno era proprio Michael Hartono, uno dei due fratelli detentori delle quote.
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Como in lutto: è morto Michael Hartono, azionista del club
Giornata di lutto in casa Como. Ad 86 anni è morto Michael Hartono, proprietario assieme al fratello, della squadra
Purtroppo Michael Hartono è venuto a mancare oggi, all'età di 86 anni a Singapore. La notizia è stata confermata dai vari media locali. Assieme al fratello Robert avevano costruito un impero economico, con un patrimonio stimato attonro ai 39 miliardi. Adesso, come riporta Goal.com, il pieno controllo del Como, passa nelle mani del fratello Robert.
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