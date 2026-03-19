Fiorentina-Crystal Palace, già ufficiali date e campi dei quarti di Conference

La Fiorentina ce l'ha fatta: dopo lo Jagiellonia, ha ottenuto un altro scalpo polacco eliminando il Rakow e staccando il pass per i quarti di finale di Conference League. Si tratta del quarto anno di fila tra le migliori otto del torneo per la formazione gigliata, che adesso si trova davanti l'ostacolo rappresentato dagli inglesi del Crystal Palace .

Dopo lo 0-0 dell'andata, i londinesi hanno vinto per 2-1 sul campo dei ciprioti dell'Aek Larnacagrazie alla doppietta di Sarr (la seconda rete nei tempi supplementari) e saranno quindi loro gli avversari sei viola. La partita di andata si giocherà a Londra giovedì 9 aprile, a Selhurst Park. Quella di ritorno una settimana dopo, giovedì 16. Siamo in attesa di conoscere gli orari delle due sfide, che presumibilmente verranno disputate nelle due finestre canoniche alle 18.45 e alle 21. Guardando ancora più avanti, secondo quanto riporta la Uefa la Fiorentina dovrebbe giocare al Franchi anche l'eventuale semifinale di ritorno.