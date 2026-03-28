La Fiorentina apre le porte ai propri tifosi. Infatti, oggi, sabato 28 marzo, alle ore 15:00, la Prima Squadra maschile svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park.
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Allenamento a porte aperte, ore 15:00: prenotazione, ingresso e come seguirlo
Un’occasione speciale per i sostenitori gigliati, che potranno assistere da vicino al lavoro della squadra e vivere un pomeriggio a contatto diretto con i propri beniamini. L’accesso sarà gratuito fino a esaurimento posti, ma sarà necessaria la prenotazione tramite i canali ufficiali del club. L’ingresso all’impianto sarà consentito a partire dalle ore 14:00.
Per chi raggiungerà il Viola Park in auto, sarà disponibile il nuovo parcheggio scambiatore con accesso diretto alla biglietteria, pensato per agevolare l’afflusso dei tifosi.
La società ha inoltre ricordato che, per motivi di sicurezza, non sarà consentito introdurre contenitori di vetro, animali o altri oggetti non ammessi dal regolamento vigente, consultabile sui canali ufficiali della Fiorentina.
Come seguirlo da casa—
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