Allenamento a porte aperte, ore 15:00: prenotazione, ingresso e come seguirlo

Un’occasione speciale per i sostenitori gigliati, che potranno assistere da vicino al lavoro della squadra e vivere un pomeriggio a contatto diretto con i propri beniamini. L’accesso sarà gratuito fino a esaurimento posti, ma sarà necessaria la prenotazione tramite i canali ufficiali del club. L’ingresso all’impianto sarà consentito a partire dalle ore 14:00.