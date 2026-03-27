Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Su Kean c’è da fare una valutazione. Il Milan non lo vuole”
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Bucchioni: “Su Kean c’è da fare una valutazione. Il Milan non lo vuole”
Il commento di Enzo Bucchioni
Quando lo vedi pensi che poteva diventare un Pallone d'Oro. Ha potenza, capacità di liberarsi dalla marcatura. Ieri ha fatto un gol straordinario che unisce tecnica, movenze. Paratici lo conosce, sa i suoi pregi e difetti. La valutazione da fare è se vogliono fare una squadra tutta per lui o se in un altro meccanismo ci sa stare. Ma è nella lista degli incedibili. Poi c'è la clausola, non so chi la possa pagare. Secondo me il Milan non lo vuole.
Compatibilità—
Nella Fiorentina l'idea di voler essere protagonista incide. Lui è un giocatore solitario. Se gli chiedi di dialogare anche inconsciamente fa fatica: vedi con Gudmundsson. A Palladino va dato il merito di averlo valorizzato. In Nazionale è diverso.
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