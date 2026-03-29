Fabiano Parisi ricorda il periodo complicato passato con Stefano Pioli. Al Corriere dello Sport, l'ex Empoli prova a darsi una spiegazione sulla decisione dell'ex tecnico viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi su Pioli: “Decisione sua, mi aveva messo da parte. Preferiva Fortini”
Corriere dello Sport
Parisi su Pioli: “Decisione sua, mi aveva messo da parte. Preferiva Fortini”
Parisi parla di Stefano Pioli
Non lo so di preciso, sicuramente non è stata colpa dell’allenatore ma di tutta la situazione che si era venuta a creare. Idem per quanto mi riguarda: si è trattato di una scelta di Pioli che mi aveva messo un po’ da parte preferendo Fortini. Ho accettato e sono andato avanti per farmi trovare pronto
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