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Corriere dello Sport

Parisi su Pioli: “Decisione sua, mi aveva messo da parte. Preferiva Fortini”

Parisi
Parisi parla di Stefano Pioli
Redazione VN

Fabiano Parisi ricorda il periodo complicato passato con Stefano Pioli. Al Corriere dello Sport, l'ex Empoli prova a darsi una spiegazione sulla decisione dell'ex tecnico viola:

Non lo so di preciso, sicuramente non è stata colpa dell’allenatore ma di tutta la situazione che si era venuta a creare. Idem per quanto mi riguarda: si è trattato di una scelta di Pioli che mi aveva messo un po’ da parte preferendo Fortini. Ho accettato e sono andato avanti per farmi trovare pronto

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