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Gosens resta con i piedi per terra: “Vittoria che non cancella l’anno difficile”

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Le parole del terzino tedesco della Fiorentina, Robin Gosens, dopo la vittoria arrivata contro la Juventus
Redazione VN

Il terzino sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, ha commentato su Instagram la prestazione svolta nella vittoria contro la Juventus, ma rimanendo con i piedi per terra. Le sue parole:

Una vittoria che non cancella un anno difficile. Però una vittoria che ci meritiamo. Una vittoria da squadra. Forza Fabiano Parisi, ti vogliamo bene !

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