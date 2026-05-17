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Piccoli festeggia ma aggiunge: “Peccato per il fuorigioco, ma quest’anno va così”

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Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, sulla vittoria contro la Juventus e il gol annullato
Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha commentato sul suo profilo di Instagram la vittoria contro la Juventus, sottolineando anche il gol annullato per fuorigioco. Le sue parole:

Meritavamo una vittoria come questa

Peccato per il fuorigioco, ma quest’anno va così

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