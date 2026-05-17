L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha commentato sul suo profilo di Instagram la vittoria contro la Juventus, sottolineando anche il gol annullato per fuorigioco. Le sue parole:
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VIOLA NEWS social Piccoli festeggia ma aggiunge: “Peccato per il fuorigioco, ma quest’anno va così”
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Piccoli festeggia ma aggiunge: “Peccato per il fuorigioco, ma quest’anno va così”
Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, sulla vittoria contro la Juventus e il gol annullato
Meritavamo una vittoria come questa
Peccato per il fuorigioco, ma quest’anno va così
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