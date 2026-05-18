Brutte notizie in casa Fiorentina dopo l’infortunio rimediato da Fabiano Parisi nella sfida contro la Juventus.
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Parisi, sensazioni sempre peggiori. TMW: rottura del crociato
Le sensazioni su Parisi non erano buone e, purtroppo, arrivano sempre più conferme in senso negativo
Dopo le sensazioni negative avvertite già nelle ore successive al match e gli esami effettuati questa mattina a Villa Stuart, stanno cominciando a filtrare aggiornamenti e TMW è uscita con la notizia secondo la quale l'operazione che si svolgerà nelle prossime ore tratterà la rottura del legamento crociato anteriore.
Rimaniamo in attesa di comunicati ufficiali della società viola, ma se così fosse i tempi di recupero sarebbero quantificabili in non meno di cinque mesi.
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