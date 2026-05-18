Parisi, sensazioni sempre peggiori. TMW: rottura del crociato

Le sensazioni su Parisi non erano buone e, purtroppo, arrivano sempre più conferme in senso negativo

Dopo le sensazioni negative avvertite già nelle ore successive al match e gli esami effettuati questa mattina a Villa Stuart, stanno cominciando a filtrare aggiornamenti e TMW è uscita con la notizia secondo la quale l'operazione che si svolgerà nelle prossime ore tratterà la rottura del legamento crociato anteriore.