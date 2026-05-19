CorSport: “Il pensiero di Paratici su Ndour. Migliorabile sì, ma fondamentale”

Ndour ha saputo adattarsi a esigenze tattiche diverse, assumendosi responsabilità crescenti e diventando fondamentale

Redazione VN 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 11:10)

Fagioli resta il primo nome su cui la Fiorentina vuole costruire il futuro, ma subito dietro si è ormai inserito con forza Cher Ndour. Non solo per il gol segnato a Torino o per la prestazione convincente contro la Juventus, ma per un rendimento in crescita costante che lo ha trasformato in uno dei punti di riferimento della squadra viola. Errori occasionali non cancellano un percorso fatto di personalità e continuità, che lo rende sempre più centrale nel progetto tecnico.

La sua stagione è la fotografia di una crescita maturata dentro una Fiorentina in difficoltà, passata tra diverse guide tecniche e molte incertezze. Ndour ha saputo adattarsi a esigenze tattiche diverse, assumendosi responsabilità crescenti e diventando decisivo con gol e prestazioni sia in Serie A sia in Coppa. Il suo contributo non è solo tecnico, ma anche mentale, in un contesto complicato in cui ha saputo emergere con maturità nonostante la giovane età.

Il percorso del centrocampista racconta anche una formazione europea precoce e variegata, tra Italia, Portogallo, Francia e Turchia, che ne ha forgiato carattere ed esperienza. Cresciuto nell’Atalanta, ha scelto giovanissimo di misurarsi all’estero e oggi raccoglie i frutti di quelle esperienze. Per la Fiorentina è un centrocampista completo, ancora migliorabile, ma già decisivo nella risalita della squadra e vicino anche al debutto in Nazionale maggiore. Lo scrive il Corriere dello Sport.