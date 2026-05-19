Nazione: “Pongracic annulla Vlahovic. Salvo ribaltoni la Fiorentina ripartirà da lui”

Ventidue minuti sul cronometro, un giallo già sulle spalle e davanti uno come Dusan Vlahovic. Per molti sarebbe stato l’inizio di un pomeriggio da vivere sul filo dell’emergenza, per Marin Pongracic invece è stato solo il prologo di una delle sue migliori prestazioni da quando veste la maglia della Fiorentina.

Nella vittoria contro la Juventus, il centrale croato ha finalmente mostrato quella leadership e quella solidità che avevano convinto la società viola a investire 15 milioni per raccogliere l’eredità lasciata da Milenkovic. Dopo settimane di alti e bassi, proprio nella gara più simbolica della stagione si è visto il vero Pongracic: aggressivo, attento e impeccabile nell’uno contro uno. La marcatura su Vlahovic è stata esemplare, col serbo quasi mai pericoloso. E tutto questo nonostante quel cartellino rimediato in avvio.