CorSport: “L’infortunio mette dubbi sul futuro di Parisi. E adesso il mercato cambia”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Fabiano Parisi. In un'annata grigissima per tutto il club Parisi - che si era già fermato per un mese e mezzo a causa di un edema osseo - è comunque stato uno dei pochi a salvarsi: da quando Vanoli l'ha spostato nel ruolo di esterno alto a destra il pendolino di Serino è diventato un fattore, tanto da attirare gli interessi di diversi club, su tutti il Como, che lo aveva messo nella lista dei possibili acquisti per l'estate ma adesso dovrà depennarlo.