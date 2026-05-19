Il Corriere dello Sport si sofferma su Fabiano Parisi. In un'annata grigissima per tutto il club Parisi - che si era già fermato per un mese e mezzo a causa di un edema osseo - è comunque stato uno dei pochi a salvarsi: da quando Vanoli l'ha spostato nel ruolo di esterno alto a destra il pendolino di Serino è diventato un fattore, tanto da attirare gli interessi di diversi club, su tutti il Como, che lo aveva messo nella lista dei possibili acquisti per l'estate ma adesso dovrà depennarlo.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “L’infortunio mette dubbi sul futuro di Parisi. E adesso il mercato cambia”
Corriere dello Sport
CorSport: “L’infortunio mette dubbi sul futuro di Parisi. E adesso il mercato cambia”
Parisi, da quando Vanoli l'ha spostato nel ruolo di esterno alto a destra il pendolino di Serino è diventato un fattore
Il calciatore rimarrà a Firenze, lavorerà al Viola Park per rientrare al meglio della forma, anche se l'infortunio avuto proprio adesso, nel miglior momento della carriera, lascia spazio a tanti dubbi per il futuro, anche in chiave mercato in entrata per i viola, visto che il lungo stop dell'ex Empoli scopre di fatto due caselle, quella dell'esterno basso a sinistra, ruolo dove la Fiorentina sarebbe comunque dovuta intervenire viste le poche garanzie date da Gosens, e quello di esterno alto a destra, nella stessa posizione in cui i viola rischiano di perdere fra qualche settimana (in caso di mancato riscatto) sia Harrison che Solomon.
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