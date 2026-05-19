Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic pagheranno di tasca propria la lite durante la partita di domenica contro la Fiorentina davanti ai 41 mila spettatori dell'Allianz Stadium.
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Gazzetta dello Sport
Fiorentina indigesta per Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e vengono multati
Così i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare il capitano e il centravanti
Juventus-Fiorentina—
Un diverbio di campo e di gioco, a gara in corso, però troppo plateale per passare inosservato e per far chiudere un occhio al club. Così i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare il capitano e il centravanti serbo, protagonisti dell'episodio contestato.
Vlahovic—
Uno scambio di opinioni a distanza, ma piuttosto acceso, diventato in poco tempo un video cliccatissimo sul web. Una conferma in più del nervosismo dei bianconeri, poi sfociato nella figuraccia contro i viola (sconfitta per 2-0)e nel sesto posto in classifica con tanto di fischi dei tifosi juventini al termine della gara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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