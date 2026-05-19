Fiorentina indigesta per Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e vengono multati

Così i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare il capitano e il centravanti

Juventus-Fiorentina

Un diverbio di campo e di gioco, a gara in corso, però troppo plateale per passare inosservato e per far chiudere un occhio al club. Così i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di multare il capitano e il centravanti serbo, protagonisti dell'episodio contestato.