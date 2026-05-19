Antonio Viviano, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro della panchina viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa Viviano: “Fiorentina, scegli De Rossi. Iraola? Come Luis Enrique a Roma”
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Viviano: “Fiorentina, scegli De Rossi. Iraola? Come Luis Enrique a Roma”
Antonio Viviano, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole su Vanoli
Paratici—
Io cambierei. Ma non cambierei solo l'allenatore, cambierei strada. Loro hanno sempre saputo che son tifoso della Fiorentina, ma per me non è mai stato un problema. A Bologna, Genova e Palermo mi hanno apprezzato per quello che sono e per quello che davo in campo. Mai avuto problemi, anzi. Il problema semmai è stata questa annata: troppa sofferenza e pochissime gioie. Per questo volterei pagina a prescindere, puntando sul gioco e sui giovani
De Rossi—
A me piace tantissimo Daniele De Rossi. Voto per lui senza alcun dubbio. Non sbaglia una parola, ha esperienza, carisma e voglia di emergere. In più, ne sono certo, tra lui e i fiorentini scoccherebbe la scintilla subito. Noi abbiamo bisogno di uno come lui, Firenze deve tornare ad accendersi. Iraola è sicuramente un allenatore preparato, ma in generale sono dubbioso sui tecnici che arrivano in Italia dall'estero. E il tempo di adattamento a lasciarmi perplesso, il nostro campionato da tempo non è il migliore d'Europa ma resta molto particolare. Le squadre spesso ti aspettano e si chiudo no, non è facile calarsi in una mentalità così diversa da chi è abituato a giocare partite a viso aperto. Un esempio è Luis Enrique: a Roma non capì e non venne capito
Vanoli—
Va ringraziato. Ha preso una squadra e l'ha fatta reagire. Si è salvato con la coda (abbondantemente, ndr) come si dice dalle mie parti e ci ha messo pure la ciliegina della vittoria sulla Juventus. Bravo. Batto le mani a Vanoli ma dico che da ora in poi serve altro. Come bacino d'utenza non abbiamo nulla da invidiare all'Atalanta e perfino il Napoli fino a pochi anni fa era ai nostri livelli. La Fiorentina ha semplicemente sbagliato le scelte, ma con un dirigente come Paratici può risalire. Serve creare una nuova identità, a partire dalla scelta del timoniere
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