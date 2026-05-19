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Corriere Fiorentino

Viviano: “Fiorentina, scegli De Rossi. Iraola? Come Luis Enrique a Roma”

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Antonio Viviano, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole su Vanoli
Redazione VN

Antonio Viviano, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole su Vanoli e sul futuro della panchina viola:

Paratici

—  

Io cambierei. Ma non cambierei solo l'allenatore, cambierei strada. Loro hanno sempre saputo che son tifoso della Fiorentina, ma per me non è mai stato un problema. A Bologna, Genova e Palermo mi hanno apprezzato per quello che sono e per quello che davo in campo. Mai avuto problemi, anzi. Il problema semmai è stata questa annata: troppa sofferenza e pochissime gioie. Per questo volterei pagina a prescindere, puntando sul gioco e sui giovani

De Rossi

—  

A me piace tantissimo Daniele De Rossi. Voto per lui senza alcun dubbio. Non sbaglia una parola, ha esperienza, carisma e voglia di emergere. In più, ne sono certo, tra lui e i fiorentini scoccherebbe la scintilla subito. Noi abbiamo bisogno di uno come lui, Firenze deve tornare ad accendersi. Iraola è sicuramente un allenatore preparato, ma in generale sono dubbioso sui tecnici che arrivano in Italia dall'estero. E il tempo di adattamento a lasciarmi perplesso, il nostro campionato da tempo non è il migliore d'Europa ma resta molto particolare. Le squadre spesso ti aspettano e si chiudo no, non è facile calarsi in una mentalità così diversa da chi è abituato a giocare partite a viso aperto. Un esempio è Luis Enrique: a Roma non capì e non venne capito

Vanoli

—  

Va ringraziato. Ha preso una squadra e l'ha fatta reagire. Si è salvato con la coda (abbondantemente, ndr) come si dice dalle mie parti e ci ha messo pure la ciliegina della vittoria sulla Juventus. Bravo. Batto le mani a Vanoli ma dico che da ora in poi serve altro. Come bacino d'utenza non abbiamo nulla da invidiare all'Atalanta e perfino il Napoli fino a pochi anni fa era ai nostri livelli. La Fiorentina ha semplicemente sbagliato le scelte, ma con un dirigente come Paratici può risalire. Serve creare una nuova identità, a partire dalla scelta del timoniere

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