Nazione su Ndour: “Futuro chiaro. Per Paratici è imprescindibile”

Da promessaitinerante a certezza viola. Il trionfo dell’Allianz Stadium ha infatti consacrato definitivamente Cher Ndour: il gol che domenica ha stappato il 2-0 della Fiorentina contro la Juventus è stato il manifesto della crescita del classe 2004, sempre più uomo chiave della squadra di Vanoli.

Una rete pesante anche per il significato personale: Ndour è infatti salito a quota 7 gol stagionali, mai così tanti in carriera. Il suo record precedente era fermo ai 4 centri realizzati col Benfica B nel 2022/23. La Fiorentina, del resto, aveva visto lontano quando nel gennaio 2025 aveva colto l’occasione di strapparlo al PSG. Un’intuizione importante per un talento dal percorso particolare: cresciuto tra vari settori giovanili italiani, Ndour aveva poi spiccato il volo verso l’Europa passando per Lisbona e Parigi, dove i francesi lo avevano aggregato ai grandi appena diciannovenne.