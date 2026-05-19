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Corriere dello Sport

Zazzaroni: “Riconferma? Vanoli ha le scatole piene! Paratici lo vorrebbe tenere”

Copertina Vanoli Paratici
Ivan Zazzaroni nel suo editoriale "La cultura della vittoria" ha parlato anche del futuro di Vanoli e della figura di Paratici
Redazione VN

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale "La cultura della vittoria" ha parlato anche del futuro di Paolo Vanoli e della figura di Fabio Paratici: 

Domenica 17 maggio, Torino, ore 11 e 59. Vanoli ne ha le scatole piene di sentirsi in discussione, teme la grandinata, l’ombra di Grosso si è allungata su di lui da settimane. Paratici, che vorrebbe confermarlo, spera che in qualche modo Paolo si aiuti da sé. Tare si gode i gioielli, le mani gli prudono ancora. Vanoli si autoconferma, Paratici non esulta per rispetto dell’ex squadra, Giuntoli è fermo all’autogrill tra Milano e Bergamo e saltella attorno al distributore del gasolio cantando Brasil di Ary Barroso; Gasperini balla il reggaeton con Mancini, Ryan incredibilmente sorride e Dybala chiama Oriana per dirle che forse la figlia compirà un anno a Roma. Lotito s’addormenta sul centrale di fianco a Mario ( M )orfeo. 

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