Quale sarà il futuro della panchina viola? Il giudizio può rimanere sospeso. Lo scrive Tuttosport, che allo stato attuale delle cose parla di 50 e 50 per la permanenza del tecnico Vanoli: l'opzione per la riconferma scade il 30 maggio, quindi c'è tempo ma non troppo. Secondo il quotidiano, gli incontri decisivi fra il tecnico e il DS Paratici andranno in scena dopo l'ultima partita contro l'Atalanta dell'ex Palladino: il tecnico potrebbe restare riconoscendone i meriti, ma non è detto. È vero che con una convinzione netta il club avrebbe già potuto esercitare l'opzione se fosse stato sicuro e così non è stato.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Vanoli, permanenza 50 e 50. E rimane il Miser X di Paratici”
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Tuttosport: “Vanoli, permanenza 50 e 50. E rimane il Miser X di Paratici”
Paolo Vanoli resta ancora in bilico sul suo futuro. Entro fine maggio la Fiorentina può esercitare l'opzione per il rinnovo.
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Continuano a girare nomi: Grosso, De Rossi, Glasner, Iraola o altri nomi al momento sconosciuti. Paratici ha confermato il suo impegno in viola e sembra avere le idee chiare anche sul futuro. Evidentemente da svelare a breve.
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