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Tuttosport: “Vanoli, permanenza 50 e 50. E rimane il Miser X di Paratici”

Fabio Paratici Paolo Vanoli
Paolo Vanoli resta ancora in bilico sul suo futuro. Entro fine maggio la Fiorentina può esercitare l'opzione per il rinnovo.
Redazione VN

Quale sarà il futuro della panchina viola? Il giudizio può rimanere sospeso. Lo scrive Tuttosport, che allo stato attuale delle cose parla di 50 e 50 per la permanenza del tecnico Vanoli: l'opzione per la riconferma scade il 30 maggio, quindi c'è tempo ma non troppo. Secondo il quotidiano, gli incontri decisivi fra il tecnico e il DS Paratici andranno in scena dopo l'ultima partita contro l'Atalanta dell'ex Palladino: il tecnico potrebbe restare riconoscendone i meriti, ma non è detto. È vero che con una convinzione netta il club avrebbe già potuto esercitare l'opzione se fosse stato sicuro e così non è stato.

Casting

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Continuano a girare nomi: Grosso, De Rossi, Glasner, Iraola o altri nomi al momento sconosciuti. Paratici ha confermato il suo impegno in viola e sembra avere le idee chiare anche sul futuro. Evidentemente da svelare a breve.

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