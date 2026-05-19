Tuttosport: “Vanoli, permanenza 50 e 50. E rimane il Miser X di Paratici”

Quale sarà il futuro della panchina viola? Il giudizio può rimanere sospeso. Lo scrive Tuttosport, che allo stato attuale delle cose parla di 50 e 50 per la permanenza del tecnico Vanoli: l'opzione per la riconferma scade il 30 maggio, quindi c'è tempo ma non troppo. Secondo il quotidiano, gli incontri decisivi fra il tecnico e il DS Paratici andranno in scena dopo l'ultima partita contro l'Atalanta dell'ex Palladino: il tecnico potrebbe restare riconoscendone i meriti, ma non è detto. È vero che con una convinzione netta il club avrebbe già potuto esercitare l'opzione se fosse stato sicuro e così non è stato.