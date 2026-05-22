Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Palladino (conf): “Ecco perché ho lasciato Firenze. Mi piacerebbe tornare”
Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole
Orgoglio. Voglio usare questa parola per descrivere il lavoro fatto da tutti. Da quando sono arrivato abbiamo fatto un grande lavoro, riportando l'Atalanta in Europa. Una grande cavalcata, che poteva finire ancora più in alto. Credo che il mio lavoro sia stato apprezzato, da tutti. Futuro? Io ho dato tutto quello che potevo dare. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro. Non ho nessun rimpianto. Il punto più alto? La sfida col Borussia, poi c'è rammarico per la Coppa Italia. Firenze? 65 punti? Quella frase è stata strumentalizzata. Io volevo dire che 65 punti sono tanti, non è facile. Non ho detto che la Fiorentina non lo farà mai più. Anche qui ho dato tutto e sono stato apprezzato dai ragazzi che ho allenato. Sapete perché sono andato via, avevamo visioni diverse, troppo con la società. E per questo ho deciso di fare un passo indietro per il bene mio e della squadra. Voglio credere che non sia finito qui, vorrei tornare per finire quello che ho iniziato.
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