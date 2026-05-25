Il Corriere Fiorentino si pone in contrasto con le contestazioni da parte dei tifosi viola rivolte ai propri giocatori:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio controcorrente: “Contestazione ai giocatori? Come se fosse solo colpa loro”
Corriere Fiorentino
CorFio controcorrente: “Contestazione ai giocatori? Come se fosse solo colpa loro”
Il parere del Corriere Fiorentino sulla contestazione die tifosi viola contro i giocatori della Fiorentina
Avevano contestato Palladino che aveva fatto 65 punti. Stavolta si sono ripetuti, dopo essere rimasti al fianco della squadra sino al momento della raggiunta salvezza. Una contestazione per fortuna civile ma solo contro i giocatori, come se fosse solo colpa loro...
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