Vacanza? Non per tutti. Nazione: “Pongracic al Mondiale. Gli impegni degli altri”

La Nazione fa il punto sui giocatori impegnati con le rispettive Nazionali che dovranno aspettare prima di andare in vacanza

Redazione VN 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 09:08)

La Fiorentina è ufficialmente in vacanza, con gli allenamenti che riprenderanno intorno all'11/12 luglio. Non tutti però avranno così tanto tempo a disposizione. Molti giocatori della Fiorentina, infatti, saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Cher Ndour e Pietro Comuzzo faranno parte di quei calciatori che Silvio Baldini vorrà impiegare nelle amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia.

Pongracic — Marin Pongracic sarà alle prese con il Mondiale che disputerà con la sua Croazia. Prima le amichevoli di inizio giugno con Belgio e Slovenia, poi almeno tre sfide nel girone con Inghilterra, Panama e Ghana. Oltre a lui nessun altro calciatore viola sarà impegnato nella Coppa del Mondo, ma qualcuno è stato convocato per le amichevoli estive.

Gudmundsson con la sua Islanda farà da sparring partner all'Argentina di Messi prossima al debutto mondiale. Luis Balbo invece, con il suo Venezuela, è stato convocato per le gare contro Turchia e Iraq. Lo scrive La Nazione.